Irak'ın kuzeyinde hava harekatı sonucu 3 terörist öldürüldü

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Türk Silahlı Kuvvetleri, kahraman şehitlerinin kanını yerde bırakmıyor.
Askerler, teröristlerden bir bir hesap soruyor.
Sınır ötesi operasyonlarda her yeni günde bir başka başarı elde eden komandolar, hainleri inlerinde yok ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, haberi bu kez Irak'ın kuzeyinden bildirdi.
"3 terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi"
İşte o açıklama;
Ansızın vurmaya devam. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek
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