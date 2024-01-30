Irak'ın kuzeyinde hava harekatı sonucu 3 terörist öldürüldü Milli Savunma Bakanlığı, Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri, kahraman şehitlerinin kanını yerde bırakmıyor.

Askerler, teröristlerden bir bir hesap soruyor.

Sınır ötesi operasyonlarda her yeni günde bir başka başarı elde eden komandolar, hainleri inlerinde yok ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, haberi bu kez Irak'ın kuzeyinden bildirdi.

"3 terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi"

İşte o açıklama;