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- Irak'ın kuzeyinde öldürülen terörist sayısı 72 oldu
Irak'ın kuzeyinde öldürülen terörist sayısı 72 oldu
Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile terör inlerine girmeye devam eden kahraman komandolar, 2 teröristi daha etkisiz hale getirdi. Böylece öldürülen terörist sayısı 72'ye yükseldi.
- AA
- 07.05.2021 - 12:12
- Güncelleme : 07.05.2021 - 14:53
Mehmetçik, Irak'ın kuzeyini teröristlerden ayıklıyor...
Kahraman komandolar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile terör inlerine giriyor, ilkbahar temizliği yapıyor.
2 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ
Ara-bul-yok et parolasıyla gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, bölgede tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.
72 OLDU
Milli Savunma Bakanlığı, başarılı operasyonlarla bugüne kadar bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısının 72 olduğunu duyurdu.
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