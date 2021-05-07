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Irak'ın kuzeyinde öldürülen terörist sayısı 72 oldu

Irak'ın kuzeyinde öldürülen terörist sayısı 72 oldu

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile terör inlerine girmeye devam eden kahraman komandolar, 2 teröristi daha etkisiz hale getirdi. Böylece öldürülen terörist sayısı 72'ye yükseldi.