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    Irak'ın kuzeyinde öldürülen terörist sayısı 72 oldu

    Irak'ın kuzeyinde öldürülen terörist sayısı 72 oldu

    Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile terör inlerine girmeye devam eden kahraman komandolar, 2 teröristi daha etkisiz hale getirdi. Böylece öldürülen terörist sayısı 72'ye yükseldi.
    • AA
    • 07.05.2021 - 12:12
    • Güncelleme : 07.05.2021 - 14:53
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    Mehmetçik, Irak'ın kuzeyini teröristlerden ayıklıyor...

    Kahraman komandolar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile terör inlerine giriyor, ilkbahar temizliği yapıyor.

    2 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

    Ara-bul-yok et parolasıyla gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, bölgede tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.

    72 OLDU

    Milli Savunma Bakanlığı, başarılı operasyonlarla bugüne kadar bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısının 72 olduğunu duyurdu.

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