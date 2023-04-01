Irak'ın kuzeyinde PKK'dan kaçan 4 terörist teslim oldu Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 teröristin Habur'da hudut karakoluna teslim olduğunu duyurdu.

DHA

Hain terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor.

Örgütten kaçan militanlar birer birer teslim oluyor.

Son olarak ise Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 teröristin Habur'da hudut karakoluna teslim olduğu bilgisi paylaşıldı.

"Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır"

Duyuru Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: