Irak'ın kuzeyinde PKK'dan kaçan 4 terörist teslim oldu

DHA
Hain terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor.
Örgütten kaçan militanlar birer birer teslim oluyor.
Son olarak ise Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 teröristin Habur'da hudut karakoluna teslim olduğu bilgisi paylaşıldı.
"Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır"
Duyuru Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK'dan kaçış sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 4 PKK'lı terörist daha Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır"