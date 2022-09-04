Irak'ın kuzeyinde PKK'nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi öldürüldü

Bu kapsamda yürütülen operasyonlarda, sözde üst düzey yöneticiler teker teker sarı torbaya giriyor.

Son olarak Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) nokta atışlarına bir yenisi daha eklendi.

Bir teröristin daha üstü çizildi

Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da gerçekleştirilen operasyonla, bir teröristin daha üstü çizildi.

Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden 'Bedirhan Abi' etkisiz hale getirildi.

Faaliyetleri ortaya çıktı



Edinilen bilgiye göre, MİT tarafından listeye dahil edilen teröristin Türkiye'de silahlı faaliyet yürüttüğü ve güvenlik güçlerinin şehit edilmesi ile sonuçlanan eylemlere katıldığı belirlendi.

MİT baskıyı artıracak

Öte yandan güvenlik kaynakları, benzer suçlar nedeniyle gizlenen diğer sorumlu düzeydeki teröristler üzerindeki baskıyı artıracağını belirtti.