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    Irak'ın kuzeyinde PKK'nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi öldürüldü

    MİT tarafından düzenlenen operasyonda PKK'nın sözde yöneticilerinden 'Darav Gevda' kod adlı Bedirhan Abi etkisiz hale getirildi.
    • 04.09.2022 - 10:30
    • Güncelleme : 04.09.2022 - 10:59
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    Irak'ın kuzeyinde PKK'nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi öldürüldü

    Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde başarıyla sürdürülüyor.

    Bu kapsamda yürütülen operasyonlarda, sözde üst düzey yöneticiler teker teker sarı torbaya giriyor.

    Son olarak Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) nokta atışlarına bir yenisi daha eklendi.

    Bir teröristin daha üstü çizildi

    Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da gerçekleştirilen operasyonla, bir teröristin daha üstü çizildi.

    Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden 'Bedirhan Abi' etkisiz hale getirildi.

    Faaliyetleri ortaya çıktı

    Edinilen bilgiye göre, MİT tarafından listeye dahil edilen teröristin Türkiye'de silahlı faaliyet yürüttüğü ve güvenlik güçlerinin şehit edilmesi ile sonuçlanan eylemlere katıldığı belirlendi.

    MİT baskıyı artıracak

    Öte yandan güvenlik kaynakları, benzer suçlar nedeniyle gizlenen diğer sorumlu düzeydeki teröristler üzerindeki baskıyı artıracağını belirtti.

    Irak ın kuzeyinde PKK nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi öldürüldü #1


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