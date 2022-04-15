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    Irak'ın kuzeyinde, PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirildi

    MSB tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait çok sayıda silahın ele geçirildiği belirtildi.
    • 15.04.2022 - 11:59
    • Güncelleme : 15.04.2022 - 13:06
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    Irak'ın kuzeyinde, PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirildi

    Irak'ın kuzeyinde yuvalanmış teröristlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

    Yapılan başarılı operasyonlar ile teröristlere kaçacak alan bırakılmıyor, kahraman Komandolar teröristlerin inlerine giriyor.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, bölgede başarılı bir operasyona daha imza atıldı.

    Arama ve tarama faaliyetlerinde bir sığınağa operasyon düzenlendi. Terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirildi.

    MSB açıklaması

    MSB tarafından operasyona ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen operasyonlarla teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz.

    Kahramanca ve fedakârca görev yapan Komandolarımız, icra ettikleri arama-tarama faaliyeti sırasında bir sığınağa operasyon düzenleyerek terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirdi.

    Irak'ın kuzeyinde, PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirildi ViDEO

    Irak ın kuzeyinde, PKK ya ait çok sayıda silah ele geçirildi #1

    Ele geçirilenler

    Yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda ele geçirilenler şöyle:

    110 adet AK-47 piyade tüfeği, 110 adet AK-74 piyade tüfeği, 3 adet AK-12 piyade tüfeği, 4 adet RPG-7 roketatar, 1 adet 7,62 mm PKMS makinalı tüfek, 1 adet MG-3 makinalı tüfek, 1 adet av tüfeği, 1 adet pompalı av tüfeği, 1 adet AK-47 piyade tüfeği gövdesi ve dipçiği, 1 adet Dragunov namlusu ve mekanizması."


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