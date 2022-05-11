Irak'ın kuzeyinde, PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Irak'ın kuzeyinde, PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Pençe Kilit Operasyonu kapsamında, bölgede arama tarama faaliyetleri yürüten Mehmetçik, PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

Yurt içinde ve sınır ötesinde, Mehmetçik’in terörle mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.

Irak’ın kuzeyinde terörün kaynağını kurutmaya yönelik yapılan başarılı operasyonlarla, teröristlere kaçacak alan bırakılmıyor.

Yapılan arama tarama faaliyetleri ile, teröristlerine inlerine giriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medyadan yaptığı açıklama ile Pençe Kilit Operasyonu ile PKK’lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat bulunduğunu duyurdu.

Teröristlerin inlerinden çıkanlar, cephaneliği aratmadı.

MSB açıklaması

MSB tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Mehmetçik; asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle Pençe-Kilit Operasyonu’nu başarıyla sürdürüyor.

Operasyonun birinci safhasını başarıyla tamamlayan ve belirlenen hedeflere ulaşan Mehmetçik, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.

Ele geçirilenler

Son olarak ele geçirilenler şöyle:

3 adet AT-4 tanksavar silahı,

6 adet RPG-7 roketatar,

1 adet Doçka makineli tüfek,

1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği,

2 adet 6’lı bomba atar,

3 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği ve şarjörü,

2 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek,

5 adet AK-47 piyade tüfeği,

1 adet tüfek,

28 adet TNT kalıbı,

5 adet C4 patlayıcı,

1 kutu amonyum nitrat,

1 adet termal cihaz,

1 adet termal şemsiye,

2 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü,

1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek yedek namlusu,

2 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü,

18 adet muhtelif dürbün,

2 adet Yaesu el telsizi,

1 adet VHF sabit merkez telsizi ile çok sayıda el bombası, mühimmat, EYP basma düzenekleri ve yaşam malzemesi."