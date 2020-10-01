Irak'ın kuzeyinde, PKK’ya ait iki girişli mağara tespit edildi

Irak'ın kuzeyinde, PKK’ya ait iki girişli mağara tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Avaşin bölgesinde çift girişi bulunan iki koridorlu mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), arama tarama faaliyetlerine devam ediyor.

Kahraman komandolar tarafından gerçekleşen başarılı çalışmalar ile teröristlerin inleri tek tek tespit ediliyor.

Irak'ın kuzeyinde bulunan Avaşin bölgesinde devam eden çalışmalarda, terör örgütü PKK'ya ait 2 girişi bulunan iki koridorlu bir mağara tespit edildi.

KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verdildi:

"Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde Kahraman Komandolarımız tarafından başarıyla devam eden arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait 2 girişi bulunan 2 koridorlu bir mağara tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi."

Öte yandan, bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımında mağaranın tespit edilmesi ve imha görüntülerine yer verildi.

Irak'ın kuzeyinde, PKK’ya ait iki girişli mağara tespit edildi ViDEO