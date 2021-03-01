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- Irak'ın kuzeyinde, PKK’ya ait mühimmatlar ele geçirildi
Irak'ın kuzeyinde, PKK’ya ait mühimmatlar ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu ile PKK terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesine el konulduğu duyuruldu.
- İHA
- 01.03.2021 - 14:39
Kahraman Türk askeri, "Pençe-Kaplan Operasyonu" ile Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine girmeye devam ediyor.
MÜHİMMAT VE YAŞAM MALZEMELERİ BULUNDU
Operasyon kapsamında terör örgütü PKK'ya ait, 80 adet Ak-47 piyade tüfeği mühimmatı, 25 adet Ak-47 piyade tüfeği şarjörü, 18 adet Kanas şarjörü, 1 adet EYP ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyona ilişkin açıklama yaparak ele geçirilen mühimmat ve yaşam malzemelerine ait görüntüleri paylaştı.