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    Irak'ın kuzeyinde, PKK’ya ait mühimmatlar ele geçirildi

    Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu ile PKK terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesine el konulduğu duyuruldu.
    • İHA
    • 01.03.2021 - 14:39
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    Irak'ın kuzeyinde, PKK’ya ait mühimmatlar ele geçirildi

    Kahraman Türk askeri, "Pençe-Kaplan Operasyonu" ile Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine girmeye devam ediyor.

    MÜHİMMAT VE YAŞAM MALZEMELERİ BULUNDU

    Operasyon kapsamında terör örgütü PKK'ya ait, 80 adet Ak-47 piyade tüfeği mühimmatı, 25 adet Ak-47 piyade tüfeği şarjörü, 18 adet Kanas şarjörü, 1 adet EYP ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyona ilişkin açıklama yaparak ele geçirilen mühimmat ve yaşam malzemelerine ait görüntüleri paylaştı.

    Irak ın kuzeyinde, PKK’ya ait mühimmatlar ele geçirildi #1

    Irak ın kuzeyinde, PKK’ya ait mühimmatlar ele geçirildi #2

    Irak ın kuzeyinde, PKK’ya ait mühimmatlar ele geçirildi #3

    Irak ın kuzeyinde, PKK’ya ait mühimmatlar ele geçirildi #4

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