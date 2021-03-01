Haberler

Gündem Haberleri

Irak'ın kuzeyinde, PKK’ya ait mühimmatlar ele geçirildi

Irak'ın kuzeyinde, PKK’ya ait mühimmatlar ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu ile PKK terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesine el konulduğu duyuruldu.