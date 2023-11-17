Irak'ın kuzeyinde PKK'ya darbe: 13 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri her geçen gün yeniden göğüs kabartıyor.
Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarına hız kesmeden devam eden kahraman askerler, teröristlerin inlerine kadar giriyor.
Öyle ki hainler, Türk askerinden artık kaçamıyor.
Milli Savunma Bakanlığı, her gün verdiği başarılı haberlere bir yenisini daha ekledi.
Haber bu kez Irak'ın kuzeyinden.
"13 terörist etkisiz hale getirildi"
İşte bakanlığın o açıklaması;
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, “Ara, bul, yok et!” parolasıyla demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 13 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!
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