Irak'ın kuzeyinde PKK'ya darbe: 13 terörist öldürüldü Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 13 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

ensonhaber.com

Türk Silahlı Kuvvetleri her geçen gün yeniden göğüs kabartıyor.

Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarına hız kesmeden devam eden kahraman askerler, teröristlerin inlerine kadar giriyor.

Öyle ki hainler, Türk askerinden artık kaçamıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, her gün verdiği başarılı haberlere bir yenisini daha ekledi.

Haber bu kez Irak'ın kuzeyinden.

"13 terörist etkisiz hale getirildi"

İşte bakanlığın o açıklaması;