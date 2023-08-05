Irak’ın kuzeyinde sağ ele geçirilen terörist Mehmetçiği anlattı Teröri bitirmeye kararlı kahraman askerlerin yaptığı operasyon sırasında sağ ele geçirilen kadın terörist Mehmetçiğin nasıl ilgilendiği " Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil" sözleriyle ifade etti.

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ensonhaber.com

Kahraman Türk askeri, teröre ve teröristlere geçit vermiyor.

Bu kapsamda yurt genelinde operasyonlar devam ediyor.

Bir diğer yandan ise sınır ve sınır ötesinde de terör örgütleriyle mücadele ediliyor.

Kahraman askerler, cennet vatanı terör belasından uzak tutmakta kararlı.

Yapılan çalışmalarla, terör örgütünün üst düzey yöneticileri ve kilit isimler tek tek yakalanıyor.

Terörist grup etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit harekat bölgesindeki arama-tarama faaliyetleri sırasında Hasanava Deresi yakınlarındaki bir mağarada terör örgütüne ait büyük bir cephanelik tespit etti.

Saklanan terörist grubunun komandolara ateş açması üzerine bölgede yoğun çatışmalar yaşandı.

Bölgeye çağrılan hava desteğinin ardından terörist grup komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

Kadın terörist sağ yakalandı

Söz konusu gruptaki Şengül Bulut adlı terörist çatışmada yaralandı.

Hasanava Deresi'ne saklanan teröristin yeri, çatışmanın ardından komandoların arama tarama faaliyetleri sırasında belirlendi.

Dereden çıkarılan terörist sedyeye alınarak temas bölgesinden çıkartıldı. Mehmetçik, sedye ile üs bölgesine taşıdığı teröristin yaralarına müdahale etti.

"Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil"

Kadın terörist Mehmetçik tarafından tedavine alınmasının ardından o anları anlattı.

"Aria" kod adlı kadın teröristin sözleri şu şekilde:

Türk askerleri beni buldu. İlk yaptıkları şey yaralarıma müdahale etmek oldu. Su, yemek verdiler. Ellerinden gelen bütün her şeyi yaptılar. Hatta bulunduğum yerden beni çıkarmak için sırtlarına almayı bile teklif ettiler. Yaklaşımları çok farklıydı. Çok etkilendim. Hiçbir şey dışarıdan görüldüğü gibi değil. Sabahtan beri kaç defadır tüm yaralarımı tekrar tekrar açıp pansuman yapıyor, ellerinden geleni yapıyorlar. Bunu söylemek istedim, bu bilinmelidir

En büyük cephanelik

Öte yandan komandolar çatışmanın yaşandığı mağarada yaptıkları aramada 15 bin 400 doçka uçaksavar mühimmatı ele geçirdi.

Bakanlık kaynakları söz konusu mağaranın bölgede şu ana kadar ele geçirilen cephaneliklerin en büyüklerinden olduğunu belirtti.

Bununla birlikte etkisiz hale getirilen teröristlerle M- 16 ve AK-47 tüfekleri ile bunlara ait çok sayıda mermi, el bombaları, iki aksiyon kamerası ve termal dürbün de ele geçirildi.

"Devletimizin şefkatini hisseden kadın terörist"

Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verildi: