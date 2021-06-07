Irak’ın kuzeyinde meydana gelen patlama sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Samet Şeker için Hakkari'de, sabah saatlerinde tören düzenlendi.

Pençe-Yıldırım Operasyonları kapsamında, Irak’ın kuzeyindeki Nirvaseytu Geçici Üs bölgesinde mayın patladı.

Meydana gelen patlama sonucu Uzman Çavuş Samet Şeker yaralanarak, Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SAMET ŞEKER ŞEHİT OLDU

Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit düşen Uzman Çavuş Şeker için Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'nda, sabah saatlerinde uğurlama töreni düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunularak özgeçmişi okunan şehidin naaşı, Hakkari İl Müftü Vekili Mikail Polat'ın yaptığı duanın ardından memleketi Samsun’a uğurlandı.

Irak'ın kuzeyinde şehit düşen Samet Şeker, memleketine uğurlandı VİDEO





ASKERİ TÖREN DÜZENLENDİ

Törene; Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Dağ ve Komando Tugayı Kurmay Başkanı Albay Özkan Şenol, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar, siyasi parti temsilcileri, dernek başkanları ve askerler katıldı.



