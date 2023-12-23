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Irak'ın kuzeyinde şehit olan Emre Taşkın'ın sosyal medya paylaşımı yürekleri burktu

Irak'ın kuzeyinde şehit olan Emre Taşkın'ın sosyal medya paylaşımı yürekleri burktu PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın şehadet haberi Malatya'daki aileye ulaştı. Şehidin, bir süre önce sosyal medya hesabından, "Şehit olursam bunu paylaşın” ifadelerini kullandığı video gündeme geldi.