Kuzey Irak’ta bölücü terör örgütleri ile girilen silahlı çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi (25), memleketi Kahramanmaraş’ta son yolculuğuna uğurlandı.

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi, memleketi Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde defnedildi.

Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınan şehidin cenazesi, helallik alınmak üzere ilçeye bağlı Boynuyoğunlu Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.

ŞEHİDİN KARDEŞLERİ TABUTA SARILIP AĞLADI

Burada, baba Fehmi ve anne Elife Çiftçi ile şehidin kardeşleri, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin yakınlarını, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek ekipleri teselli etti.

Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, mahalle mezarlığına getirildi.

Irak'ın kuzeyinde şehit olan sözleşmeli er İslam Çiftçi toprağa verildi ViDEO

ÇOK SAYIDA SİYASİ TÖRENE KATILDI

Cenaze törenine; şehit Çiftçi'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, protokol üyeleri ve ilgililer katıldı.

DEFNEDİLDİ

Vali Coşkun ile protokol üyeleri, baba Fehmi Çiftçi ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi.​​​​​​​

İl Müftüsü Mustafa Tekin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından İslam Çiftçi'nin naaşı, Mahalle Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.​​​​​​​