Irak’ın kuzeyinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi Hain terör örgütü PKK'yı bitirmeye kararlı Kahraman Türk askeri başarılı operasyonlarına bir yenisini eklediğini duyurarak, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, arama-tarama faaliyetinde teröristlere ait çok sayıda mühimmatı paylaştı.

ensonhaber.com Teröre geçit vermeyen Mehmetçik, yasa dışı yollarla geçiş yapmak isteyen şahıslara fırsat vermiyor. Ülke içerisinde ve sınır bölgelerinde terörle mücadele çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Öte yandan yurdun içinde terörü bitirmeye kararlı Kahraman Türk askeri, birçok noktada çalışmalarına devam ediyor. Teröristlere adım atacak yer bırakılmıyor Son günlerde başarısına başarı katan Milli İstihbarat Teşkilatı, bölücü terör örgütünün sözde yönetici kadrolarını hedef alıyor. Yurt içi ve sınır ötesinde başarı ve kararlılıkla devam eden operasyonlarla, örgüt üyeleri tek tek sarı torbaya giriyor. Bu kapsamda arama-tarama faaliyetleriyle teröristlerin mağara, sığınak ve barınaklarına giriliyor. "İnlerine girmeye devam" Milli Savunma Bakanlığı, son olarak sosyal medya hesabında yeni yapılan operasyonda teröristlere ait yaşam malzemesi bulunduğunu duyurdu. MSB'nin sosyal medya hesabında Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, arama-tarama faaliyetinde teröristlere ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: İnlerine girmeye devam!



Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, arama-tarama faaliyetinde teröristlere ait çok sayıda mühimmatı ele geçirdi.



Ele geçirilen malzemeler;

- 145 adet 40x53mm MK-19 B/A tahrip mühimmatı,

- 20 adet 40x53mm MK-19 B/A tahrip (dip tapalı) mühimmatı,

- 7 adet 30x29mm AGS-17 B/A mühimmatı.