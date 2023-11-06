Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait mağara ve sığınak imha edildi: İşte geçirilenler Milli Savunma Bakanlığı, Türk askeri tarafından Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait mağara ve sığınağın imha edildiğini duyurdu.

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Kahraman Mehmetçik terörle mücadelesini başarıyla sürdürüyor.

Operasyonlar kapsamında hain teröristler etkisiz hale getirilirken, gizlendikleri mağara ve sığınaklar da tespit edilerek imha ediliyor.

Bu kez başarılı çalışma haberi, Irak'ın kuzeyinden geldi.

"Teröristlerin inlerine teker teker girmeyi sürdürüyor"

Milli Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin resmi hesaptan paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda şöyle denildi:

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde aralıksız olarak arama-tarama faaliyetlerine devam eden Mehmetçiklerimiz, teröristlerin inlerine teker teker girmeyi sürdürüyor.



Bölgede gerçekleştirilen son arama-tarama faaliyetinde aynı bölgede bir adet sığınak ve bir adet mağara tespit edildi.

Sığınakta bulunan malzemeler

Sığınakta yapılan detaylı aramalarda;

16 adet AK-47 piyade tüfeği,

3 adet AK-74 piyade tüfeği,

23 adet el bombası,

6 adet RPG-7 mühimmatı,

250 adet 5.45 mm AK-74 piyade tüfeği mühimmatı,

13 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü,

3 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü,

11 adet RPG-7 sevk fişeği ele geçirildi.

Mağarada ele geçirilenler