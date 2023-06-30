Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait silah bulundu Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait, 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet AK-47 seyyar dipçikli piyade tüfeği, 1 adet doçka makineli tüfek, 1 adet 14,5 mm doçka namlusu ele geçirildiğini duyurdu.

DHA

Terör örgütü PKK ve onun Suriye uzantısı YPG'ye yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor.

Hain teröristler için güvenli bir bölge yok.

Türk Silahlı Kuvvetleri yurt içi, sınır ve sınır ötesinde terörle mücadelesini hız kesmeden sürdürüyor.

Bu kez başarılı operasyonun adresi Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu oldu.

Teröristlere ait silah bulundu

Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK'ya ait; 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet AK-47 seyyar dipçikli piyade tüfeği, 1 adet doçka makineli tüfek, 1 adet 14,5 mm doçka namlusu ele geçirildiği duruldu.

"PKK’ya ait çok sayıda silah ele geçirdi"

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: