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    Irak'ın kuzeyinde TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 4 terörist öldürüldü

    TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist düzenlenen başarılı hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 22.01.2021 - 16:18
    • Güncelleme : 22.01.2021 - 16:29
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    Irak'ın kuzeyinde TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 4 terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı, Irak’ın kuzeyindeki terörist avını sürdürüyor.

    Bu kapsamda Gara bölgesinde 4 PKK’lı terörist tespit edildi. Güvenlik güçleri teröristleri düzenledikleri hava harekatıyla etkisiz hale getirdi.

    BAKANLIK DUYURDU

    Milli Savunma Bakanlığı da operasyona ilişkin bilgileri Twitter adresi üzerinden paylaştı. Paylaşımda, “Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist düzenlenen başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.” denildi.

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