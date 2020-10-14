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    Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 5 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 14.10.2020 - 21:33
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    Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 5 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

    Ayrıntılar gelecek...

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