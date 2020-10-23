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Irak'ın kuzeyindeki Metine bölgesinde 2 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Metine bölgesinde 2 terörist öldürüldü

Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.