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- Irak'ın kuzeyindeki Metine bölgesinde 2 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyindeki Metine bölgesinde 2 terörist öldürüldü
Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
- Haber Merkezi
- 23.10.2020 - 21:29
- Güncelleme : 23.10.2020 - 21:59
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
2 TERÖRİSTİN DAHA ÜSTÜ ÇİZİLDİ
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada,"Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.
Irak'ın kuzeyindeki Metine bölgesinde 2 terörist öldürüldü VİDEO