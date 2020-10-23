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    Irak'ın kuzeyindeki Metine bölgesinde 2 terörist öldürüldü

    Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 23.10.2020 - 21:29
    • Güncelleme : 23.10.2020 - 21:59
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    Irak'ın kuzeyindeki Metine bölgesinde 2 terörist öldürüldü

    Kahraman Mehmetçik, operasyonlarına hız kesmeden devam ederken sınır ötesinden güzel haberler gelmeye devam ediyor...

    Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    2 TERÖRİSTİN DAHA ÜSTÜ ÇİZİLDİ

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada,"Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.

    Irak'ın kuzeyindeki Metine bölgesinde 2 terörist öldürüldü VİDEO

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