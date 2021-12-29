MİT ve TSK'nın operasyonunda 9 terörist öldürüldü

Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist, MİT ve TSK'nın elinden kaçamadı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kararlı adımlarıyla, yurt içinde ve yurt dışında Türkiye'nin huzurunu, güvenliğini bozacak örgütlere operasyon yapılmaya devam ediliyor.

Özellikle terör örgütü PKK'ya karşı art arda başlatılan operasyonlar örgütün dağılma sürecini başlattı.

9 TERÖRİSTİN DAHA ÜSTÜ ÇİZİLDİ

Son olarak bugün sabah saatlerinde Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 8 PKK'lı terörist öldürülürken bir son dakika da MİT ve TSK'nın ortak bir operasyonundan geldi.

Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirilen operasyonda 9 PKK/KCK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

"MİT'İN KUZEY IRAK'TA KAÇ ELEMANI VAR"

MİT ve TSK'nın operasyonları ise akıllara HDP'li Feleknas Uca,'nın Meclis'e MİT hakkında bilgi toplamak için verdiği soru önergesini getirdi.

HDP'den Meclis'e MİT hakkında soru önergesi