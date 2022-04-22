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    Irak'ın kuzeyindeki PKK hedefleri, füzelerle vuruldu

    Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında belirlenen PKK hedefleri, Hakkari’nin Derecik ilçesindeki askeri birlikten yapılan füze atışları ile vuruldu.
    • 22.04.2022 - 16:39
    • Güncelleme : 22.04.2022 - 17:18
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    Irak'ın kuzeyindeki PKK hedefleri, füzelerle vuruldu

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt içinde ve yurt dışında yuvalanmış terör unsurlarına yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

    Gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla teröristlere kaçacak alan bırakılmazken, Kahraman Mehmetçik teröristlerin inlerini yerle bir ediyor.

    Terörle mücadelenin önemli ayaklarından biri olan, Irak’ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde yuvalanan teröristlere yönelik yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında, Hakkari'nin Derecik ilçesindeki 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'ndan bugün de belirlenen hedeflere füze atışları yapıldı.

    PKK hedefleri, Bora füzesi ile vuruldu

    DHA’nın haberine göre; füze atışları 10 dakika sürdü. İnsansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen PKK hedefleri, Türkiye'nin milli imkanlarıyla geliştirilen ve 280 kilometre menzili 'Bora' füzeleriyle vuruldu.

    Irak'ın kuzeyindeki PKK hedefleri, füzelerle vuruldu VİDEO

    Irak ın kuzeyindeki PKK hedefleri, füzelerle vuruldu #1


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