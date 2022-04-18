Irak'ın kuzeyindeki PKK hedefleri Hakkari'den vuruldu

Mehmetçik başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu'nda hedefleri, Hakkari'den yapılan obüs atışları ile ablukaya aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), PKK'ya yönelik kararlı mücadelesinde yeni bir sayfa dün gece açıldı.

Kahraman Mehmetçik dün gece saatlerinde Pençe-Kilit Operasyonu'nu başlattı.

PKK hedefleri tam isabetle vuruldu

Operasyon kapsamında savaş uçakları, Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde yuvalanan terörist yuvalarına bomba yağdırdı.

Teröristlere ait sığınak, barınak tünel, mühimmat depoları ve karargah olarak kullandığı hedefler tam isabetle vuruldu.

Mehmetçik obüsleri Hakkari'den ateşledi

Hakkari'nin sınırın sıfır noktasındaki Derecik ilçesinde de hareketlilik yaşandı.

Derecik’te konuşlu 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'ndan Fırtına obüsleri ve çoklu namlulu roketatar ÇRNA ile hedefler yoğun ateş altına alındı.

DHA'nın haberine göre hareketlilik sabaha kadar sürerken, top ve uçak sesleri Derecik ile Çukurca’dan da duyuldu.

























