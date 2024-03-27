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Irak'ın kuzeyinden kaçan terörist teslim oldu

Irak'ın kuzeyinden kaçan terörist teslim oldu Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan PKK'lı terörist Habur'daki hudut karakoluna teslim oldu.