Irak'ın kuzeyinden kaçan terörist teslim oldu

Türkiye'nin en büyük sorunu terör ortadan kaldırılıyor.
Kahraman Türk askeri, şehidinin kanını yerde bırakmıyor.
Sayısı gün geçtikçe azalan teröristlere yönelik kahraman Mehmetçik'in operasyonları sürüyor.
Bir güzel haber daha Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu.
Bir terörist teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan PKK'lı teröristin Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.
"Örgütteki çözülme hızlanıyor"
Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK'ya karşı operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülme de hızlanıyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'daki hudut karakolumuza teslim oldu.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış