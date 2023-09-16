Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 13 ve 15 Eylül'de 31 terör hedefi imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadelesini sürdürüyor...
Türk Silahlı Kuvvetleri, terörün kökünü yazıyor.
Çeşitli bölgelerde operasyonlarını sürdüren kahraman askerler, hainlerin ensesinde.
Yurt içinde ve yurt dışında operasyonlara imza atan askerlerden her geçen gün bir güzel haber daha gelirken bu kez Gara bölgesinde başarılı operasyon gerçekleştirildi.
Bu kapsamda çalışmalar sürerken bakanlıktan terörle mücadelenin yeni bilançosu açıklandı.
"31 hedef imha edildi"
MSB kaynaklarından edilien bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 13-15 Eylül'de icra edilen hava harekatında sorumlu düzeyde teröristlerin de içerisinde bulunduğu mağara ve depolardan oluşan 31 hedef imha edildiği açıklandı.
"Yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi"
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Irak'ın kuzeyinden Türk halkına ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde bulunan terörist hedeflerine 13 ve 15 Eylül'de hava harekatları düzenlendi.
Söz konusu harekatlarla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 31 hedef imha edildi.
Harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.
Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.
Bu harekat sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.