Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 13 ve 15 Eylül'de 31 terör hedefi imha edildi Irak'ın kuzeyine 13 ve 15 Eylül tarihlerinde düzenlenen hava harekatlarında teröristler tarafından kullanılan ve içinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen 31 hedef imha edildi.

ensonhaber.com

Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadelesini sürdürüyor...

Türk Silahlı Kuvvetleri, terörün kökünü yazıyor.

Çeşitli bölgelerde operasyonlarını sürdüren kahraman askerler, hainlerin ensesinde.

Yurt içinde ve yurt dışında operasyonlara imza atan askerlerden her geçen gün bir güzel haber daha gelirken bu kez Gara bölgesinde başarılı operasyon gerçekleştirildi.

Bu kapsamda çalışmalar sürerken bakanlıktan terörle mücadelenin yeni bilançosu açıklandı.

"31 hedef imha edildi"

MSB kaynaklarından edilien bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 13-15 Eylül'de icra edilen hava harekatında sorumlu düzeyde teröristlerin de içerisinde bulunduğu mağara ve depolardan oluşan 31 hedef imha edildiği açıklandı.

"Yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: