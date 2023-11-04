Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 15 hedef imha edildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'a yönelik hava harekatında, içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu 15 hedefin imha edildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadelesini sürdürüyor...

Çeşitli bölgelerde operasyonlarını sürdüren kahraman askerler, hainlerin ensesinde.

Yurt içinde ve yurt dışında operasyonlara imza atan Mehmetçik'ten her geçen gün bir güzel haber daha gelirken, bu kez Irak'ın kuzeyinde başarılı operasyon gerçekleştirildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenledi.

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

15 hedef imha edildi

Yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'a yönelik hava harekatında, içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu 15 hedefin imha edildiği bildirildi.

Mağara, sığınak, barınak ve depolar vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bulunan terörist hedeflerine 4 Kasım 2023 saat 19.30’da hava harekâtı icra edilmiş, icra edilen hava harekâtıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 15 hedef imha edilmiştir.

Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi