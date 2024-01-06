Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 15 hedef imha edildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Kandil, Hakurk, Metina ve Asos'a yönelik hava harekatında, içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu 15 hedefin imha edildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadelesini sürdürüyor...

Çeşitli bölgelerde operasyonlarını sürdüren kahraman askerler, hainlerin ensesinde.

Yurt içinde ve yurt dışında operasyonlara imza atan Mehmetçik'ten her geçen gün bir güzel haber daha gelirken, bu kez Irak'ın kuzeyinde başarılı operasyon gerçekleştirildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenledi.

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

15 hedef imha edildi

Yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyine yönelik hava harekatında, içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu 15 hedefin imha edildiği bildirildi.

Mağara ve sığınaklar vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Irak’ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 6 Ocak 2024 saat 17.30’da hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 15 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekatlarda çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

"Mücadelemiz tek bir terörist kalmayıncaya kadar sürecektir"