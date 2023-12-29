Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 16 hedef imha edildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Metina, Asos'a yönelik hava harekatında, içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu 16 hedefin imha edildiğini açıkladı.

ensonhaber.com

Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadelesini sürdürüyor...

Çeşitli bölgelerde operasyonlarını sürdüren kahraman askerler, hainlerin ensesinde.

Yurt içinde ve yurt dışında operasyonlara imza atan Mehmetçik'ten her geçen gün bir güzel haber daha gelirken, bu kez Irak'ın kuzeyinde başarılı operasyon gerçekleştirildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenledi.

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

16 hedef imha edildi

Yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyine yönelik hava harekatında, içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu 16 hedefin imha edildiği bildirildi.

Mağara ve sığınaklar vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyinde bulunan ve MİT ile koordineli olarak tespit edilen Metina, Gara, Hakurk ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine 29 Aralık 2023 saat 17.30’da hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 16 hedef imha edilmiştir.

"Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi"