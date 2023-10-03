Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 16 hedef vuruldu Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenledi. Düzenlenen harekatta Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos'ta 16 hedef vuruldu.

ensonhaber.com

Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadelesini sürdürüyor...

Türk Silahlı Kuvvetleri, terörün kökünü yazıyor.

Çeşitli bölgelerde operasyonlarını sürdüren kahraman askerler, hainlerin ensesinde.

Yurt içinde ve yurt dışında operasyonlara imza atan askerlerden her geçen gün bir güzel haber daha gelirken bu kez Irak'ın kuzeyinde başarılı operasyon gerçekleştirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenledi.

Düzenlenen harekatta Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos'ta 16 hedef vuruldu.

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