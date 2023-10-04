Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 22 hedef vuruldu Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos'ta 22 hedef vuruldu.

ensonhaber.com

Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadelesini sürdürüyor...

Çeşitli bölgelerde operasyonlarını sürdüren kahraman askerler, hainlerin ensesinde.

Kahraman Mehmetçik, yurt içi ve yurt dışında başarılı operasyonlarına devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen operasyonlarını sürdürüyor.

22 hedef vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 3. hava harekatında Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos'ta 22 hedefin vurulduğunu duyurdu.

Yerli ve milli mühimmat kullanıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan harekatta çok sayıda teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Operasyonlarda toplam 58 hedef imha edildi

Böylece Kuzey Irak'a yapılan üç hava harekatında toplam 58 hedef imha edildi.