Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 27 terör hedefi vuruldu Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatında 27 terör hedefinin vurularak imha edildiği duyuruldu.

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ensonhaber.com

Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yurt içi ve yurt dışındaki terör unsurlarına karşı yürüttüğü mücadele soluksuz devam ediyor.

Bir kahraman askerimizin şehit düştüğü 4 askerimizin yaralandığı bölgede Mehmetçik, teröristlere karadan ve havadan yaptığı operasyonlarla göz açtırmıyor.

Hedefler tek tek vuruluyor..

Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgedeki terörist hedeflere yönelik yeni bir hava harekatı gerçekleştirdi.

27 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen yeni hava harekatıyla ile ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde yapılan hava harekatında 27 terör hedefinin daha vurularak imha edildiği duyuruldu.

"Hiç bir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: