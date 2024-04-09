Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 4 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine yönelik hava harekatında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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ensonhaber.com

Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Güvenlik güçleri, yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen operasyonlarla örgüte ağır darbeler vuruyor.

Bu kez operasyonun adresi Irak oldu.

"4 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Mehmetçik Irak’ın kuzeyini teröristlere dar ediyor!

Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!"