Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor.
Yurt içi ve sınır ötesinde başarılı operasyonlar yürütülüyor.
Kırsal alanda yuvalanan teröristler, kendilerini bekleyen hazin sondan kaçamıyor.
Mehmetçik'ten yeni operasyon
Bu kapsamda kahraman Mehmetçik, bir operasyonun daha düğmesine bastı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyini işaret etti.
Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatı başarıyla sonuçlandı.
"5 PKK'lı terörist, hava kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi"
MSB tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz!
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, hava kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.
Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz!
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