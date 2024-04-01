Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 5 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen teröristlerin, hava harekatıyla öldürüldüğünü açıkladı.

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ensonhaber.com

Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Yurt içi ve sınır ötesinde başarılı operasyonlar yürütülüyor.

Kırsal alanda yuvalanan teröristler, kendilerini bekleyen hazin sondan kaçamıyor.

Mehmetçik'ten yeni operasyon

Bu kapsamda kahraman Mehmetçik, bir operasyonun daha düğmesine bastı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyini işaret etti.

Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatı başarıyla sonuçlandı.

"5 PKK'lı terörist, hava kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi"

MSB tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: