Irak''ın kuzeyine hava harekatı: 9 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yurt içi ve yurt dışındaki terör unsurlarına karşı yürüttüğü mücadele soluksuz devam ediyor...
Teröristlere karadan ve havadan yaptığı operasyonlarla göz açtırmayan Mehmetçik, şehitlerinin kanını yerde bırakmadı.
TERÖR İNLERİ TEK TEK VURULUYOR
Son dakika haberine göre terör hedefleri tek tek vuruldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yeni bir hava harekatı gerçekleştirdi.
9 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
MSB, Gara ve Hakurk bölgesine düzenlenen hava operasyonu ile 9 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
"TERÖR HEDEFLERİNİ VURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor! Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış