Irak'ın kuzeyine operasyon: 17 hedef imha edildi Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütüne yönelik hava operasyonunda 17 hedefin imha edildiği açıklandı.

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Türkiye, yurt içinde olduğu gibi sınır ötesinde de terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla devam ettiriyor.

Bu kapsamda Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütünün yuvalandığı mevzilere yeni bir hava harekatı daha düzenlendi.

17 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre; söz konusu operasyonda, Gara, Metina, Hakurk ve Kandil'de örgütün kullandığı barınak, sığınak, mağara ve depo dahil 17 hedefin, çok sayıda teröristle birlikte imha edildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şöyle: