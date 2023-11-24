Irak'ın kuzeyine operasyon: 17 hedef imha edildi

Türkiye, yurt içinde olduğu gibi sınır ötesinde de terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla devam ettiriyor.
Bu kapsamda Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütünün yuvalandığı mevzilere yeni bir hava harekatı daha düzenlendi.
17 hedef imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre; söz konusu operasyonda, Gara, Metina, Hakurk ve Kandil'de örgütün kullandığı barınak, sığınak, mağara ve depo dahil 17 hedefin, çok sayıda teröristle birlikte imha edildiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:
PKK/KCK ve diğer terörist unsurlara karşı Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda Irak’ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil bölgelerine saat 20.00’da hava harekatı düzenlendi.
Harekatta içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 17 hedef imha edildi. İcra edilen harekatta azami düzeyde yerli ve milli mühimmat kullanıldı.
Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.
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