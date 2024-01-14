Kahraman Türk askeri, şehidinin kanını yerde bırakmıyor!
Teröristlerin kökünü kazımayı görev edinen askerlerden her geçen günde bir başarılı haber daha geliyor.
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenledi.
Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
10 terörist daha öldürüldü
MSB'den yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen ani hava harekatlarıyla 10 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Toplam 74'e yükseldi
Yapılan son operasyonlar sonucu öldürülen terörist sayısı 74'e yükseldi.
"Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor"
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen ani hava harekatlarıyla 10 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış