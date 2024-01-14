Irak'ın kuzeyine yeni harekat: 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen ani hava harekatları ile 10 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylelikle son operasyonlarda öldürülen terörist sayısı toplam 74'e yükseldi.

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Kahraman Türk askeri, şehidinin kanını yerde bırakmıyor!

Teröristlerin kökünü kazımayı görev edinen askerlerden her geçen günde bir başarılı haber daha geliyor.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenledi.

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

10 terörist daha öldürüldü

MSB'den yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen ani hava harekatlarıyla 10 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Toplam 74'e yükseldi

Yapılan son operasyonlar sonucu öldürülen terörist sayısı 74'e yükseldi.

"Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor"

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: