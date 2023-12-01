Irak’ın kuzeyine yeni hava harekatı! 16 terör hedefi imha edildi Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenledi. Düzenlenen harekatta Metina, Gara, Hakurk ve Kandil'de 16 hedef vuruldu.

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Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadelesini sürdürüyor...

Çeşitli bölgelerde operasyonlarını sürdüren kahraman askerler, hainlerin ensesinde.

Yurt içinde ve yurt dışında operasyonlara imza atan Mehmetçik'ten her geçen gün bir güzel haber daha gelirken, bu kez Irak'ın kuzeyinde başarılı operasyon gerçekleştirildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenledi.

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

16 hedef vuruldu

Yapılan açıklamada Metina, Gara, Hakurk ve Kandil'de 16 hedefin vurulduğu kaydedildi.

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