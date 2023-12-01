Irak’ın kuzeyine yeni hava harekatı! 16 terör hedefi imha edildi

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Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadelesini sürdürüyor...
Çeşitli bölgelerde operasyonlarını sürdüren kahraman askerler, hainlerin ensesinde.
Yurt içinde ve yurt dışında operasyonlara imza atan Mehmetçik'ten her geçen gün bir güzel haber daha gelirken, bu kez Irak'ın kuzeyinde başarılı operasyon gerçekleştirildi.
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenledi.
Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
16 hedef vuruldu
Yapılan açıklamada Metina, Gara, Hakurk ve Kandil'de 16 hedefin vurulduğu kaydedildi.
Ayrıntılar geliyor...
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