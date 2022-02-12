Iraklı komutandan Sincar’da Abdullah Öcalan posteri asılmasına sert tepki

Sincar’da görev yapan 20’nci Tugay Komutanı Esir Rubayi, ilçe merkezine terörist başı Abdullah Öcalan posterinin asılmasıyla ilgili, "Teröristin fotoğrafını buraya asana hayat hakkı tanımayız." dedi.

Hain terör örgütü PKK, Irak hükümetinin tüm uyarılarına rağmen hala Sincar'ı boşaltmış değil.

Bölge halkını canından bezdiren örgüt, bir caddeye de terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterini astı.

IRAKLI KOMUTANDAN PKK'YA SERT UYARI

Yaşanan bu durumun ardından Musul kentine bağlı Sincar’da görev yapan 20’nci Tugay Komutanı Esir Rubayi, bir grup askerle Sincar ilçe meydanına gelerek burada Abdullah Öcalan posteri asılmasına tepki gösterdi.

PKK ele başının posterinin indirildiği alana Irak bayrağını astıran Rubayi, teröristlere asla taviz verilmeyeceğini vurguladı.

Iraklı komutandan Sincar’da PKK ele başı Öcalan posteri asılmasına sert tepki

"ÖCALAN POSTERİ ASANI BU MEYDANA GÖMERİM"

Elinde Irak bayrağıyla Sincar halkına seslenen Rubayi, şunları söyledi:

"Sincar’daki herkes beni iyi duysun: Tugay Komutanı olarak Irak bayrağını buraya asacağım. Allah şahidim olsun ki, Öcalan posteri asanı bu meydana gömerim ve bu meydanda asarım. Ben teröristlerle mücadele eden komutanım. Burada kanuna aykırı davrananların kafasını ezerim. Bu bayrağın üzerinde Rava’da (Enbar’da) namaz kıldım, burda da kılacağım. Teröristin fotoğrafını buraya asana hayat hakkı tanımayız."