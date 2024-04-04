Haberler



Gündem



Irak'ta barınan PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Irak'ta barınan PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu MSB, Mehmetçik'in operasyonlarıyla çözülmeye devam eden terör örgütü mensubu 1 teröristin, Irak’ın kuzeyinden kaçarak Habur’da teslim olduğunu açıkladı.