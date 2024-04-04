Irak'ta barınan PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

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Sayısı gün geçtikçe azalan teröristlere yönelik kahraman Mehmetçik'in operasyonları sürüyor.
Bu kapsamda ülke huzurunu bozmak için hain girişimlerde bulunan teröristler cezasız kalmıyor.
Örgüt çözülüyor
Böylelikle yurt içi, sınır ve sınır ötesindeki operasyonlarla PKK'lı teröristler ve örgütün sözde üst düzey yöneticileri tek tek yakalanıyor.
Öte yandan terör örgütü PKK'daki çözülme de devam ediyor.
"Mehmetçik'in kararlı operasyonları neticesinde..."
Milli Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin açıklamada bulundu.
MSB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Mehmetçik'in kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu."
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