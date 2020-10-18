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    Irak'ta bir anne, 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne attı

    Irak’ın başkenti Bağdat’ta 1 ve 3 yaşlarındaki 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atarak ölmelerine neden olan annenin cinayeti ülkeyi ayağa kaldırdı.
    • İHA
    • 18.10.2020 - 16:44
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    Irak'ta bir anne, 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne attı

    Irak Bağdat’ta eşinden boşanan kadın, 2 çocuğunu el-Eimme Köprüsü'nden Dicle Nehri'ne fırlattı.

    Olayın ardından bölgeye gelen güvenlik güçleri anneyi gözaltına alırken, 1 ve 3 yaşlarındaki çocukları nehirden kurtarmak için seferber oldu. Bütün çabalara rağmen nehirde boğulan talihsiz iki çocuğun cesedine ulaşıldı.

    "BABALARININ BENİM NELER HİSSETTİĞİMİ ANLAMASI İÇİN ÇOCUKLARI NEHRE ATTIM"

    Gözaltına alınan anne, ifadesinde 3 ay önce boşandığını ve çocuklarının velayetinin babalarına verildiğini söyledi. Çocuklarını her zaman göremediğini iddia eden kadın, “Babalarının benim neler hissettiğimi anlaması için çocukları nehre attım” dedi.

    Kadının güvenlik kameralarına yansıyan çocuklarını nehre atarken görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken, görüntüler ülkede tepki uyandırdı.

    Irak'ta bir anne, 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne attı VİDEO

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