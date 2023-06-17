Irak'ta DEAŞ'ın esaretinden kurtulup kocasıyla yeniden evlendi Terör örgütü DEAŞ tarafından 2013'te Irak'ta kaçırılan Ezidi kadını kaçırılmadan birkaç ay önce nikah masasına oturduğu kocasıyla yeniden düğün yaptı.

AA Terörle mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor... Samiya Simo, eşi Dahil Hasan ile 2013’te yeni bir yuva kurma hayaliyle nikah masasına oturdu. Bunun ardından birkaç ay sonra terör örgütü DEAŞ 9 yıl önce Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde Ezidi kadını kaçırdı. Eşi Hasan da 9 yıl boyunca Simo’nun kurtarılacağı günü bekledi. 9 yıl sonra kurtarıldı Simo, terör örgütü DEAŞ'ın elinde 9 yıl esir tutulduktan sonra 3 Haziran 2023’te IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani’nin girişimleriyle kurtarıldı. Eşiyle yeniden evlendi Yıllar süren mücadelenin ardından özgürlüğüne kavuşmasının ardından eşiyle yeniden dünya evine girdi. Yıllar sonra birbirine kavuşan Ezidi çift, Duhok’un Semel ilçesinde nikah tazeledi ve düğünün masrafını da bölgedeki hayırseverler karşıladı.