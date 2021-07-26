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    Irak’ta Haşdi Şabi’ye ait silah ve mühimmat deposuna SİHA saldırısı

    Irak’ın güneyindeki Necef kentinde Şii Haşdi Şabi güçlerine ait silah ve mühimmat deposuna silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı gerçekleştirildi.
    • İHA
    • 26.07.2021 - 20:09
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    Irak’ta Haşdi Şabi’ye ait silah ve mühimmat deposuna SİHA saldırısı

    Irak’ın güneyindeki Necef kentinde Şii Haşdi Şabi güçlerine ait silah ve mühimmat deposuna SİHA ile saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda depoda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

    Haşdi Şabi güçleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, Necef kenti dışında yer alan deponun SİHA tarafından 2 defa vurulduğu ve sabah saatlerinden itibaren depo üzerinde uçuşların yapıldığı aktarıldı.

    3 KİŞİ YARALANDI

    Açıklamada ayrıca patlama sonucu 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Depoya düzenlenen hava saldırısının hangi ülke tarafından düzenlediği ise henüz netlik kazanmadı.

    Depoda meydana gelen patlama sonucu roketler çevredeki evlere isabet ederken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarına devam ediyor.

    Irak’ta Haşdi Şabi’ye ait silah ve mühimmat deposuna SİHA saldırısı #1

    Irak’ta Haşdi Şabi’ye ait silah ve mühimmat deposuna SİHA saldırısı #2

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