Irak'ta kurban hareketsizliği

Başkent Bağdat'taki kurban pazarlarında, koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı ve yaşanan ekonomik kriz nedeniyle arife günü hareketliliği yaşanmıyor.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın doğusundaki Habibiye bölgesinde kurulan kurban pazarı arife gününde boş kaldı.

Satıcılar, koronavirüs salgını ve bunun neden olduğu ekonomik krizin insanların alım gücünü zayıflattığını dolayısıyla özellikle büyük baş hayvanlara alıcı bulamadıklarını belirtiyor.

Iraklı hayvan satıcısı Ali Casim, kurban pazarlarının geçen yıllara göre çok durgun olduğunu söyledi.

“BÜYÜKBAŞ NEREDEYSE HİÇ SATILMIYOR”

Casim, “Bu yıl bayram öncesi kurban pazarında eski canlılıktan eser yok. İnsanlar salgın nedeniyle işsiz, dolayısıyla alım gücü düştü. Büyükbaş hayvan satışı neredeyse hiç yapılamıyor.” dedi.

Ortalama 30 kiloluk bir kurbanlık hayvanı yaklaşık 250 dolara sattıklarını belirten Casim, “Gücü yetmeyenlere elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz.” diye konuştu.

“HER YIL 300-500 HAYVAN SATIYORDUK, BU SENE 50 HAYVAN SATABİLİRSEK ÇOK İYİ”

Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle insanların pazara erişiminin de zorlaştığına dikkati çeken Casim, “Her yıl Kurban Bayramı arifesinde 300 ila 500 hayvan satıyorduk. Bu yıl 50 hayvan satabilirsek çok iyi olacak.” şeklinde konuştu.

8 AĞUSTOS’A KADAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR

Vaka sayılarının artmaya devam ettiği Irak'ta 8 Ağustos'a kadar devam edecek bayram tatili süresince sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Ülkedeki camiler ve diğer ibadet yerleri de Kurban Bayramı boyunca kapalı olacak.

Irak, petrol fiyatlarındaki düşüş ve koronavirüs salgını nedeniyle ciddi anlamda bir ekonomik krizle boğuşuyor.