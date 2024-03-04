Irak'ta MİT operasyonu! PKK'lı terörist Gülsün Silgir öldürüldü MİT'İn Irak'ta düzenlediği operasyonda Gülsün Silgir etkisiz hale getirildi.

AA

Güvenlik güçlerinin sınır ötesindeki operasyonları sürüyor...

Türkiye sınırlarına yakın bölgede yuvalanan terör örgütü PKK üyeleri namlunun ucunda.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) saha personeli, hain teröristleri tek tek avlıyor.

Son operasyon Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de düzenlendi.

MİT önce yerini tespit etti

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanması içerisindeki Sara Hogir Riha kod adlı Gülsün Silgir'in, Irak'ın Süleymaniye kırsalındaki Pencevin ilçesinde bulunduğunu tespit etti.

Terörist Silgir, MİT'in operasyonuyla, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirildi.

Gençleri kandırıp örgüte kazandırıyordu

Terör örgütünün sözde gençlik hareketi içinde yer aldığı, 2011'den bu yana eylemlere katıldığı ve gençleri kandırarak örgüte kadro kazandırma faaliyetlerini organize ettiği belirlenen Silgir'in, 2021'den bu yana da Süleymaniye kırsalında faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)