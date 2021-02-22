Irak'ta MİT operasyonuyla 3 PKK'lı öldürüldü

MİT tarafından düzenlenen başarılı operasyon sonucunda, terör örgütü PKK'nın sözde finans sorumlularından 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK'lı teröristlerin üzerine kabus gibi çökmeye devam ediyor.

Gara'da 13 vatandaşımızın kalleşçe şehit edilmesinin ardından bölgedeki operasyonlar hız kazandı.

İSTİHBARAT VE FİNANS FAALİYETLERİ

Alınan bilgiye göre, MİT, PKK'nın istihbarat ve finans faaliyetlerini yürüten örgüt mensuplarını gizli toplantı yapacaklarını tespit ederek yakın takibe aldı.

Yürütülen çalışmalar neticesinde Irak'ın Metina bölgesinde, yerleri tespit edilen 3 örgüt mensubu için operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 3 hain de etkisiz hale getirildi.