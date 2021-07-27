Irak'ta şehit olan Halil Çelebi için Hakkari'de tören düzenlendi

Irak'ta şehit olan Halil Çelebi için Hakkari'de tören düzenlendi

Pençe Harekatı bölgesinde, yol emniyetine çıkan unsurlara bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi için Hakkari'de tören yapıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde, yol emniyetine çıkan unsurlara bölücü terör örgütü mensuplarınca taciz ateşi açıldı.

Açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi için tören düzenledi.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında koronavirüs tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende, Çelebi'nin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

ŞEHİDE DUA EDİLDİ

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

CENAZE, MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınan Çelebi'nin naaşı, helikoptere konuldu.

Şehidin cenazesi, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'ndan memleketi Kırıkkale'ye uğurlanacak.

Irak'ta şehit olan Halil Çelebi için Hakkari'de tören düzenlendi VİDEO

ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI

Törene; Vali ve Belediye Başkanvekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Albay Metin Kahraman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Hakkari Üniversitesi Rektör Vekili Yusuf Ersalı, Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, polis ve askerler katıldı.