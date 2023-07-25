Irak'ta şehit olan Sözleşmeli Er Mehmet Can toprağa verildi Irak’ın kuzeyinde teröristlerin açtığı taciz ateşinde şehit olan 21 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can, memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

DHA

Türkiye şehidini uğurladı.

Türkiye'yi yasa boğan haber Irak’ın kuzeyinden geldi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can teröristlerin açtığı taciz ateşinde şehit düştü.

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

Ailesine ve sevenlerine ulaşan acı haberden sonra şehidin cenazesi Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Yarbaşı beldesi Karaçarlı Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından şehit için beldedeki Fethi Yaşar Parkı'nda tören düzenlendi.

Gözyaşı sel oldu

Törene şehidin annesi Fatma ve babası İlhan Can, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Askeri personelin desteğiyle ayakta duran anne Fatma Can, gözyaşlarına boğuldu.

İl Müftüsü Ali Çakmak’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Mehmet Can, Karaçarlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.