Irak'ta terör zirvesi: MİT Başkanı İbrahim Kalın, Irak Cumhurbaşkanı ile görüştü MİT Başkanı Kalın, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid ile Bağdat'ta bir araya geldi. Kalın, bölgede PKK'ya yönelik operasyonlar hakkında bilgi ve operasyonların devam edileceği mesajını verdi.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Irak’ta

Kalın, başkent Bağdat’a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi.

MİT Başkanı Kalın ve beraberindeki heyet, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Es-Sudani, Şii ve Sunni gruplar ile Türkmenlerin temsilcileri ile görüştü.

Kalın Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid tarafından kabul edildi.

PKK saldırıları ve operasyonlara ilişkin bilgi verdi

Edinilen bilgilere göre Kalın; son dönemdeki PKK saldırıları ve bölgede yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi verirken terörle mücadele konusundaki iş birliğinin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Operasyonlara devam mesajı

Fidan, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler anlaşmalarından doğan hakları doğrultusunda bölgedeki operasyonlara devam edeceği mesajını iletti.

Irak Cumhurbaşkanlığı'ndan da ziyarete ilişkin bir açıklama yapıldı.

Irak Cumurbaşkanlığı'ndan açıklama

Açıklamaya göre Kalın, görüşmede, Türkiye’nin Irak’ın güvenliği ve istikrarına verdiği önemi hatırlattı.

Başta PKK ve diğer terör örgütleri olmak üzere terörle mücadelede iş birliğinin geliştirilmesine vurgu yaptı.

"Sınır güvenliğinde komşularımızla anlaşmalıyız"

Abdüllatif Reşid ise terörle mücadelede koordinasyon ve iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Su ve sınır güvenliği konularının kapsamlı bir şekilde ele alındığı bu görüşmede Reşid, "Sınır güvenliğinde komşularımızla anlaşmalıyız." dedi.