Irak'ta yakalanan PKK'lı İbrahim Parım Türkiye'ye getirildi

MİT'in operasyonuyla Irak'ın Sincar bölgesinde yakalanan terör örgütü PKK'nın sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım, Türkiye'ye getirildi.

Mehmetçik, yurt içinde Eren operasyonlarıyla hain PKK'lıları dağ-bayır, kar-kış demeden avlarken, yurt dışındaki operasyonlar da devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesinde düzenlediği başarılı operasyonlarla Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridoru belli ölçüde yok edilmiş, canını kurtaran hain teröristler de Irak'ın Sincar bölgesinde yuvalanmıştı.

SİNCAR'A OPERASYON GÜNDEMDE

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Irak temaslarından sonra bu bölgeye operasyon düzenlenmesi gündeme geldi.

Irak yerel yönetimi ve merkezi yönetimle temaslar sürerken Milli İstihbarat teşkilatı (MİT) boş durmadı.

PKK'NIN SÖZDE LOJİSTİKÇİSİ PAKETLENDİ

MİT personeli; Irak'ta, ABD ve AB'nin DEAŞ ile mücadele paravanının arkasına saklanarak gönderdiği silahları teröristlere dağıtan hain örgütün sözde jojistik sorumlusu İbrahim Parım'ı yakalamak için operasyon düzenledi.

"Laşer" kod adlı hain, Sincar bölgesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.