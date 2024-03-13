Irak'ta yarın güvenlik zirvesi yapılacak! Bağdat'a gidiyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, yarın terörle mücadelede iş birliği görüşmeleri için Bağdat'a gidecek.

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Türkiye, terör sorununu tarihe gömmekte kararlı.

Sınır ötesinde Irak ve Suriye topraklarındaki operasyon bölgelerinde PKK'lı teröristlere ağır darbeler indiriliyor.

Bu süreçte uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanan Türkiye, bölgede ayrıca diplomasi trafiği yürütüyor.

Özellikle PKK'lı teröristlerin yuvalandığı Irak'ın kuzeyi için sık sık girişimlerde bulunarak terörle ortak mücadelenin zemini genişletiliyor.

Türkiye ile Irak arasında üst düzey temaslar

Bu kapsamda Irak ile Türkiye arasında üst düzey temaslar son dönemde sıklaştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Irak'ta güvenlik zirvesi

Keçeli yaptığı açıklamada, yarın yapılacak önemli bir zirveyle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Bağdat'a gidiyorlar

Keçeli; Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın'ın yarın Irak'ın başkenti Bağdat'ta Güvenlik Zirvesi'ne katılacağını duyurdu.

Terörle mücadele masada olacak

Toplantıda, terörle mücadelede ortak anlayış geliştirilmesi konusu masada olacak.

Ayrıca enerji iş birliği konuları da görüşülecek.

Yeni dönemin sinyalini verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada yeni operasyonun sinyalini vermişti.

"Bu yaz terörü bitireceğiz"

Erdoğan, "Bu yaz Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

Operasyonun nihai hedefi

bölgede büyük harekattan önce üs bölgeleri tahkim edilecek. Çelik konstrüksiyonlu üsler ve gözetleme kuleleri inşasına başlanacak.

Üs bölgeleri arasındaki ulaşımı kolaylaştırmak için yol, köprü yapılacak. İletişim ağları ve enerji hatları kurulacak.

Irak’ın kuzeyinde Suriye’deki M4 karayolu gibi nüfuz alanını belirleyen güvenli bir hat oluşturulacak. Yani Türkiye’nin Suriye’de olduğu gibi terör koridorunun diğer adımı ırak olacak.

Terör örgütü köşeye sıkıştırılacak

Irak’ta güvenli bölgeler kurulurken, PKK’nın dağlık bölgeden düz araziye inmesi hedefleniyor.

Böylece PKK köşeye sıkıştırılacak. Terör örgütünün etkin olduğu bölgelerdeki yerleşim yerleriyle bağlantısı kesilecek ve o bölgeler kontrol altına alınacak.

Kalkınma Yolu Projesi hayata geçirilecek

Irak'la Kalkınma Yolu Projesi artık günden güne somut hale gelmiş durumda. Aslında petrol zengin ülke olan Irak’ın gayri safi milli hasılası 200 milyar dolar civarında.

Bu proje eğer hayata geçerse 600 milyar dolarlık bir kazançtan bahsediliyor. Yani Irak’ın talihi değişebilir.

Irak'taki tüm etnik yapılar bunu biliyor ve teröre ‘PKK terörünün artık Irak’ta yeri yok’ mesaj veriliyor.