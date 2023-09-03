Irak'taki gerilimden sonra Devlet Bahçeli'nin tarihi konuşması yeniden gündem oldu Irak'ın Kerkük kentinde boşaltılan karargahın kullanımı için sokağa dökülen Kürdistan Demokrat Partisi ve Türkmen ve Arap aşiretleri arasındaki gerilimin artması üzerine Devlet Bahçeli'nin "82 Kerkük, 83 Musul..." ifadeleri ile hafızlara kazınan konuşmasının görüntüleri yeniden dolaşıma girdi.

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ensonhaber.com

Irak'ın kuzeyinde gerilim artıyor.

Gerginliğin nedeni ise Kerkük'te 2017'ye kadar Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri, daha sonra ise merkezi hükümete bağlı güçlerin kullandığı bina...

2014'te terör örgütü DEAŞ nedeniyle Irak ordusunun Kerkük'te boşalttığı üslere konuşlanmaya başlamış ve 3 yıl boyunca kentte denetimi fiilen ele almıştı.

IKBY'nin 25 Eylül 2017'de düzenlediği sözde "bağımsızlık referandumu" ve Kerkük'ü ilhak girişiminin ardından, merkezi hükümete bağlı güçler 16 Ekim 2017'de Kerkük'e girerek kentteki Peşmerge varlığına son verdi.

Irak ordusu da Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) binasını boşaltıp Kerkük Operasyonlar Komutanlığı karargahı yaptı.

Kerkük'te karargah gerginliği

Gelinen noktada KDP, söz konusu binanın daha önce kendileri tarafından kullanıldığını ve yeniden kendilerine verilmesi gerektiğini belirtiyor.

Bu talebe karşılık bölgedeki Arap ve Türkmen aşiretlerin karşı çıkması ve protestolara başlaması gerilimi artırdı.

Karargah önündeki başlayan gösterilere Kerkük'teki Sünni Arap Aşiretleri, Türkmenlerden farklı gruplar ve Kays el-Hazali liderliğindeki Asayib Ehlilhak Hareketi taraftarından bazı kişiler destek veriyor.

Karşı gösteri için KDP de sokağa çıktı.

KDP destekçisi bir grubun, ordu kontrolündeki binanın KDP'ye teslim edilmesine karşı çıkanların kapattığı Erbil-Kerkük kara yolunun açılması talebiyle düzenlediği protesto sonrası kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Tarihi konuşma yeniden dolaşımda

Olayların yatışması için merkezi hükümet devreye girerken Türkiye'de ise eski bir video tekrar dolaşıma girdi.

2017'de IKBY'nin sözde "bağımsızlık referandumu" ve Kerkük'ü ilhak girişimi Türkiye'de de büyük tepki çekmiş kamuoyunda uzun süre yer tutumuştu.

Gündeme ilişkin TBMM'deki parti grubu toplantısında konuşan MHP Genel Bahçeli'nin konuşması büyük ses getirmiş ve o dönemden sonra tarihi bir konuşma olarak zihinlere kazınmıştı.

Bahçeli'nin o sözleri, Irak'ta gerilimin artmasıyla yeniden dolaşıma girdi.

"82 Kerkük, 83 Musul"

Bahçeli o tarihi konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

Irak toprak bütünlüğü bozulur, bölgesel statü altüst olursa, 1926 Ankara Antlaşması başta olmak üzere uluslararası anlaşmalardan doğan haklarımızı sonuna kadar kullanmalıyız. “O zaman geldiğinde, şartlar oluştuğunda, tarih coğrafyaya dar geldiğinde Misak-ı Milli uyanacak; 81 Düzce’den hemen sonra 82 Kerkük, 83 Musul deme hakkının önünde hiçbir güç duramayacaktır.

"Kerkük Türk yurdudur"

Konuya ilişkin AK Parti'den de sert bir açıklama geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, tepkisini Twitter'dan gösterdi.

Turan şu ifadeleri kullandı: